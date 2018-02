Neve, ecco Burian: primi fiocchi nel centro Italia

Il gelo siberiano di Burian sta raggiungendo l’Italia: oggi vento freddo e nevicate fino in pianura. Tra questa sera e lunedì, riferisce Meteo.it, rischio di fiocchi di neve anche su Roma, il resto del Lazio, Napoli e in Gallura. Al nord fino a giovedì rischio di giornate “di ghiaccio”, con termometro sempre al di sotto dello zero, anche in pieno giorno.

«L’eccezionale ondata di freddo siberiano annunciata da giorni irrompe in queste ore anche in Italia, a partire dalle regioni settentrionali. Si tratterà – spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo – di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica, che ci accompagnerà almeno fino a metà della prossima settimana. L’aria gelida investirà più direttamente il centro-nord del Paese, ma in forma un pochino più attenuata farà sentire i suoi effetti anche al Sud». «Le temperature – proseguono – si porteranno su valori anche di oltre 10 gradi al di sotto delle medie stagionali e il freddo sarà accentuato dalla presenza di venti intensi (effetto wind chill). Da domani fino alla giornata di giovedì al Nord il termometro potrà anche non salire al di sopra dello zero (giornate di ghiaccio). Tra questa sera e lunedì quota neve in calo fino in pianura o in costa in molte zone del centro-sud: la prossima notte rischio neve a Roma e domattina qualche fiocco a Napoli».

Per oggi, dunque, la previsione è di fiocchi sparsi o deboli nevicate “ventate” fino in pianura al Nord. Neve anche su zone interne e adriatiche del Centro, fino a lambire le coste nelle Marche. Piogge e rovesci su Puglia, Calabria e Isole. Nella seconda parte della giornata al Nord le deboli nevicate intermittenti si concentrano lungo le zone pedemontane e prealpine. Maltempo al centro-sud e tempo molto instabile nelle Isole, con precipitazioni …

Fonte: Atuttapagina.it