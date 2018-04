Anagni, per Pasqua e Pasquetta boom di turisti al Palazzo Bonifacio VIII

Quest’anno Anagni è stata una tappa molto visitata per Pasqua e Pasquetta e a parlare chiaro sono i dati raccolti grazie alla biglietteria elettronica del Palazzo di Bonifacio VIII.

«Rispetto alla Pasqua dello scorso anno, gli ingressi al Palazzo sono quasi raddoppiati – dichiara Federica Romiti, direttrice del Palazzo Bonifacio VIII -. Ed ora siamo in grado di specificare il luogo di provenienza dei nostri visitatori: riguardo le presenze straniere, spagnoli ed australiani sono stati i più numerosi; mentre gli italiani si sono mossi principalmente da Lazio, Campania e Toscana».

E le soddisfazioni non finiscono qui. Questa Pasqua 2018 ha rappresentato un’occasione per lanciare la Bottega delle Monachelle, il nuovo bookshop e punto vendita aperto nel Palazzo. Stando a quanto dichiarato dalla responsabile del progetto Simona Tavani, i visitatori hanno molto apprezzato la filosofia e i prodotti della Bottega.

«Il bilancio, quindi, è positivo – sottolineano da Archeoares, la società che gestisce i servizi del Palazzo anagnino – e ben si allinea con le strategie attuate al fine di inserire Anagni in una rete più ampia che colleghi tutte le strutture da noi gestite (il Palazzo dei Papi di Viterbo e la Rocca dei Papi di Montefiascone), valorizzando il filo conduttore, quello dei papi fuori da Roma, che accompagni il turista in un’area geograficamente più ampia e che giovi, così, all’economia di tutti».

Fonte: Atuttapagina.it